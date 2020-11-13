Братство лисих: тернопільський бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоб не зачинятися на вихідні

“Почали шукати юридичний механізм, як ми зможемо продовжити працювати, у нових умовах. Почали дивитись на досвід інших країн. Запало в око Польща (сама релігійна країна Європи) та фітнес центр, який став церквою. Почали вивчати, виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію. Тому сьогодні 12 листопада, 2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації "Братство Лисих" та затвердження статуту. Тому на ці вихідні хостел буде працювати у форматі монастиря, Леліві - трапезна, Лисий - храм”, - написав Тарас Ковальчук.

Він зазначив, що оскільки стаття 35 Конституції України гарантує кожному право на свободу світогляду і віросповідання, а також безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, то вони пропонують паломницькі тури у Тернопіль, навіть на вихідні.

“Лисий це не зовнішній вигляд - це стан душі! Ну і ми не уточняємо, хто де Лисий!”, - додав Ковальчук.

Він зазначив, що не проти повного локдауну на 14 днів, якщо заборона пошириться на всі магазини і аптеки, і буде на національному рівні.

“Видача лише через вікно. Ну і від дому не далі чим на 500 метрів. Тоді може буде результат, а не ці пів дії. На жаль не почули”, - сказав Тарас Ковальчук.

Нагадаємо, у Тернополі відмовилися вводити "карантин вихідного дня".