Братство лысых: тернопольский бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Тернополе бизнесмен Тарас Ковальчук создал религиозную организацию "Братство лысых", чтобы не закрывать свой хостел "Лысый" на карантин выходного дня, а использовать его как храм. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать, в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаз Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию. Поэтому сегодня 12 ноября 2020 года десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации "Братство Лысых" и утверждения устава. Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый - храм", - написал Тарас Ковальчук.
Он отметил, что поскольку статья 35 Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мировоззрения и вероисповедания, а также беспрепятственно справлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, то они предлагают паломнические туры в Тернополь, даже на выходные.
"Лысый это не внешний вид - это состояние души! Ну и мы не уточняем, кто где Лысый!", - добавил Ковальчук.
Он отметил, что не против полного локдауна на 14 дней, если запрет распространится на все магазины и аптеки, и будет на национальном уровне.
"Выдача только через окно. Ну и дома не далее чем на 500 метров. Тогда может будет результат, а не эти полу действия. К сожалению, не услышали", - сказал Тарас Ковальчук.
Напомним, в Тернополе отказались вводить "карантин выходного дня".