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Брати Кличко потрапили до списку кращих боксерів після епохи Алі

Брати Кличко потрапили до списку кращих боксерів після епохи Алі

Київ • УНН

 • 54161 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Популярний авторитетний і спеціалізований портал "East Side Boxing" склав список кращих боксерів 1980-х - початку 2000-х, повідомляє УНН з посиланням на klitschko-brothers.

На думку редакції брати Віталій та Володимир Кличко претендують на те, щоб вважатися кращими бійцями суперважкого дивізіону після відходу на спортивну пенсію Мухаммеда Алі.

“Алі свій останній чемпіонський бій в кар’єрі провів в жовтні 1980, програвши Ларрі Холмсу. З тих пір на троні суперважкої ваги побувало чимало боксерів, але лише одиниці з них можуть претендувати на спадщину "Найвеличнішого". Саме завдяки перемозі Холмса над Алі, дозволила йому домінувати тривалий час, зібравши 20 послідовних захистів титулу.

Після нього на трон зійшов Майк Тайсон, з яким за звання кращого можуть змагатися Ріддік Боу і Евандер Холіфілд. Їх змінив Леннокс Льюїс, після виходу якого на пенсію, королівський трон посів Віталій Кличко, щоб потім "передати" його своєму братові Володимиру”, — йдеться в повідомленні порталу.

Як повідомляв УНН, три бої Кличко потрапили до числа найбільш пам’ятних в WBC.

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