Братья Кличко попали в список лучших боксеров после эпохи Али

По мнению редакции братья Виталий и Владимир Кличко претендуют на то, чтобы считаться лучшими бойцами супертяжелого дивизиона после ухода на спортивную пенсию Мухаммеда Али.

"Али свой последний чемпионский бой в карьере провел в октябре 1980, проиграв Ларри Холмсу. С тех пор на троне супертяжелого веса побывало немало боксеров, но лишь единицы из них могут претендовать на наследство "Величайшего". Именно победа Холмса над Али, позволила ему доминировать длительное время, собрав 20 последовательных защит титула.

После него на трон взошел Майк Тайсон, которому за звание лучшего могут соперничать Риддик Боу и Эвандер Холифилд. Их сменил Леннокс Льюис, после выхода которого на пенсию, королевский трон занял Виталий Кличко, чтобы потом "передать" его своему брату Владимиру", - говорится в сообщении портала.

Как сообщал УНН, три боя Кличко попали в число самых запоминающихся в WBC.