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11:17 • 2594 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 2288 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 21792 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 36698 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Братья Кличко попали в список лучших боксеров после эпохи Али

Братья Кличко попали в список лучших боксеров после эпохи Али

Киев  •  УНН

 • 54161 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Популярный авторитетный и специализированный портал "East Side Boxing" составил список лучших боксеров 1980-х - начале 2000-х, сообщает УНН со ссылкой на klitschko-brothers.

По мнению редакции братья Виталий и Владимир Кличко претендуют на то, чтобы считаться лучшими бойцами супертяжелого дивизиона после ухода на спортивную пенсию Мухаммеда Али.

"Али свой последний чемпионский бой в карьере провел в октябре 1980, проиграв Ларри Холмсу. С тех пор на троне супертяжелого веса побывало немало боксеров, но лишь единицы из них могут претендовать на наследство "Величайшего". Именно победа Холмса над Али, позволила ему доминировать длительное время, собрав 20 последовательных защит титула.

После него на трон взошел Майк Тайсон, которому за звание лучшего могут соперничать Риддик Боу и Эвандер Холифилд. Их сменил Леннокс Льюис, после выхода которого на пенсию, королевский трон занял Виталий Кличко, чтобы потом "передать" его своему брату Владимиру", - говорится в сообщении портала.

Как сообщал УНН, три боя Кличко попали в число самых запоминающихся в WBC.

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