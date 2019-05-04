Брата президента Ірану засудили до тюремного ув'язнення за корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Суд в Ірані засудив молодшого брата президента Хасана Рухані Хуссейна Ферейдуна, заарештованого в 2017 році за звинуваченням у фінансових злочинах, до тюремного ув’язнення на невизначений термін. Про це повідомляє агентство ISNA, інформує УНН.
Відзначається, що свою провину Ферейдун не визнав. Він має намір оскаржити рішення суду і довести свою невинуватість.
Ферейдун був заарештований в липні 2017 року за участь у фінансових махінаціях. Зокрема, він фігурував у скандалі, пов’язаному з завищенням зарплат керівникам державної страхової компанії. Ситуація завдала серйозного удару по репутації президента Ірану Роухані, який, незважаючи на звинувачення в корупції, був переобраний на другий термін.
Як повідомляв УНН, Іран вказав на можливість розпаду ОПЕК.