Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 57744 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 85945 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100345 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102383 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125673 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138266 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144733 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130190 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130239 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию

Брата президента Ирана приговорили к тюремному заключению за коррупцию

Киев  •  УНН

 • 8124 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Суд в Иране приговорил младшего брата президента Хасана Рухани Хуссейна Ферейдуна, арестованного в 2017 году по обвинению в финансовых преступлениях, к тюремному заключению на неопределенный срок. Об этом сообщает агентство ISNA, передает УНН.

Отмечается, что свою вину Ферейдун не признал. Он намерен обжаловать решение суда и доказать свою невиновность.

Ферейдун был арестован в июле 2017 года за участие в финансовых махинациях. В частности, он фигурировал в скандале, связанном с завышением зарплат руководителям государственной страховой компании. Ситуация нанесла серьезный удар по репутации президента Ирана Роухани, который, несмотря на обвинения в коррупции, был переизбран на второй срок.

Как сообщал УНН, Иран указал на возможность распада ОПЭК.

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