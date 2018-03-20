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Брата флоридського стрільця затримали за проникнення на територію школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліція Флориди затримала брата Ніколаса Круза, який 14 лютого 2018 року застрелив 17 людей у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида), за незаконне проникнення на територію школи. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

“18-річний Захарія Круз сказав поліцейським, що відправився в школу, щоб „подумати про шкільну стрільбу, зануритися в неї“. За даними поліції, молодий чоловік проїхав по шкільній території на скейтборді і минув всі закриті двері та ворота”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 14 лютого 2018 року 17 людей загинули унаслідок стрілянини у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд (штат Флорида). Винуватця стрілянини заарештували: ним виявився 19-літній Ніколас де Хесус Крус, випускник цієї школи. Поліцією встановлено, що раніше злочинець навчався в цій школі та був з нею виключений за неадекватну поведінку. У суді Ніколас Круз зізнався в тому, що він відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб. Він зміг легально придбати зброю, незважаючи на те, що раніше проходив лікування в психіатричній клініці. Цей випадок став приводом для суспільної дискусії.

8 березня журі присяжних у середу визнало достатніми наявні у прокуратури матеріали для пред’явлення звинувачень в умисному вбивстві 17 осіб Ніколасу Крузу.

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