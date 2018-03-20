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Брата флоридского стрелка задержали за проникновение на территорию школы

Брата флоридского стрелка задержали за проникновение на территорию школы

Киев  •  УНН

 • 7845 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Полиция Флориды задержала брата Николаса Круза, который 14 февраля 2018 застрелил 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида), за незаконное проникновение на территорию школы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

“18-летний Захария Круз сказал полицейским, что отправился в школу, чтобы „подумать о школьной стрельбе, окунуться в неё“. По данным полиции, молодой человек проехал по школьной территории на скейтборде и прошел все закрытые двери и ворота”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 14 февраля 2018 года 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновника стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.

8 марта жюри присяжных в среду признало достаточными имеющиеся в прокуратуру материалы для предъявления обвинений в умышленном убийстве 17 человек Николасу Крузу.

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