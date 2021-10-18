Брат загиблого мера Кривого Рогу знайдений мертвим - правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайдено мертвим. Цю інформацію УНН підтвердило джерело в правоохоронних органах.
Деталі
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Вадим Рабінович, "брат загиблого в серпні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайдений мертвим".
Цитата
"Так, інформація (про смерть брата Павлова - ред.) відповідає дійсності", - повідомив співрозмовник УНН.
Додамо
Деталі інциденту наразі невідомі. УНН намагається отримати детальний коментар у поліції.
Доповнення
15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.
Поліція відкрила провадження.
Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.
Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.