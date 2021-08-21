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Брат президента Афганістану присягнув на вірність "Талібану"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Таліби оголосили, що Хашмат Гані, брат президента Афганістану Ашрафа Гані, який нині перебуває в ОАЕ, присягнув на вірність руху, який тиждень тому взяв під контроль весь Афганістан. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter “Ісламського емірату Афганістан”.

Цитата

“Хашмат Гані, брат колишнього президента Ашрафа Гані, клянеться у вірності Ісламському Емірату Афганістан від рук Хаджу Халіл Рахман Хаккані”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією ЗМІ, 60-річний Хашмат Гані очолює конгломерат The Ghani Group, до якого входять компанії, що надають послуги безпеки для приватних і державних клієнтів, а також займається питаннями імпорту, експорту, будівництва та нерухомості. Штаб-квартира The Ghani Group знаходиться в Кабулі, а одна з дочірніх компаній розташована в Дубаї, найбільшому місті Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

(حشمت غني) شقيق الرئيس السابق (أسرف غني) يبايع إمارة #أفغانستان الإسلامية، على يد الحاج (خليل الرحمن حقاني). pic.twitter.com/dn4kbUgwZM

— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 21, 2021

Доповнення

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну, не розкриваючи деталей свого місцезнаходження, коли таліби увійшли у столицю країни Кабул.

У середу, 18 серпня 2021 року, Міністерство закордонних справ ОАЕ офіційно підтвердило присутність президента Афганістану Ашрафа Гані в Об’єднаних Арабських Еміратах. У тій же заяві Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило: “ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його родину в країні з гуманітарних міркувань”.

У своїй заяві Гані сказав, що він покинув країну, щоб уникнути кровопролиття, коли таліби увійшли до президентського палацу.

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