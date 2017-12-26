Браконьєри таранили джипом автомобіль лісників на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Рівненській області розбійний напад здійснили невідомі браконьєри на лісову охорону Березнівського лісгоспу. Майстер лісу отримав тілесні ушкодження, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу управління лісового та мисливського господарства у Рівненській області.
У прес-службі повідомили, що вночі на лісовій дорозі невідомі особи в “балаклавах” на позашляховику NISSAN Patrol таранили службовий автомобіль лісівників.
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Браконьєри завдали тілесних ушкоджень майстру лісу та потрощили автомобіль битами.
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Правопорушниками вдалося втекти.