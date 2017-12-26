Браконьеры таранили джипом автомобиль лесников в Ровенской области

В пресс-службе сообщили, что ночью на лесной дороге неизвестные лица в "балаклавах" на внедорожнике NISSAN Patrol таранили служебный автомобиль лесоводов.

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Браконьеры нанесли телесные повреждения мастеру леса и разбили автомобиль битами.

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Правонарушителями удалось скрыться.