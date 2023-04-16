Брак ракет росіяни компенсують переробленими С-300, артобстрілами і авіабомбами - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Російські окупанти намагаються компенсувати брак ракет переробленими зенітно-ракетними системами С-300, артилерійськими обстрілами та керованими авіаційними бомбами. Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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Речниця повідомила, що ситуація на Півдні "критично не змінилася", зокрема цієї ночі окупанти здійснили ракетну атаку на Миколаївську область.
"Це була ракетна атака, але ракети вже деформовані трошки і перепрофільовані, це С-300, якими ворог полюбляв тероризувати Миколаївщину. Цієї ночі знову нагадав про себе таким чином", - сказала вона.
Гуменюк додала, що ці ракети складні для виявлення, їх також "неможливо" збивати українськими системами ППО. Вона наголосила, що "тероризм" не лише вздовж лінії фронту, а й по тилових районах "цілком ймовірний", не виключено застосування ракет по дальнім регіонам України.
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"В корабельному угруповуванні зараз перебувають два підводні ракетоносії, які споряджені 8 "калібрами". Очевидний брак ракет ворог намагається компенсувати наразі ось цими переробленими С-300, артилерійськими обстрілами прифронтових територій і використання тактичної авіації, спорядженої керованими авіаційними бомбами", - підсумувала вона.
Нагадаємо
У великодню ніч, з 15 на 16 квітня, внаслідок масованого ракетного обстрілу Снігурівки Миколаївської області загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.