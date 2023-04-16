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Брак ракет росіяни компенсують переробленими С-300, артобстрілами і авіабомбами - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 725703 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Російські окупанти намагаються компенсувати брак ракет переробленими зенітно-ракетними системами С-300, артилерійськими обстрілами та керованими авіаційними бомбами. Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Деталі

Речниця повідомила, що ситуація на Півдні "критично не змінилася", зокрема цієї ночі окупанти здійснили ракетну атаку на Миколаївську область. 

"Це була ракетна атака, але ракети вже деформовані трошки і перепрофільовані, це С-300, якими ворог полюбляв тероризувати Миколаївщину. Цієї ночі знову нагадав про себе таким чином", - сказала вона.

Гуменюк додала, що ці ракети складні для виявлення, їх також "неможливо" збивати українськими системами ППО. Вона наголосила, що "тероризм" не лише вздовж лінії фронту, а й по тилових районах "цілком ймовірний", не виключено застосування ракет по дальнім регіонам України.

Цитата

"В корабельному угруповуванні зараз перебувають два підводні ракетоносії, які споряджені 8 "калібрами". Очевидний брак ракет ворог намагається компенсувати наразі ось цими переробленими С-300, артилерійськими обстрілами прифронтових територій і використання тактичної авіації, спорядженої керованими авіаційними бомбами", - підсумувала вона.

Нагадаємо

У великодню ніч, з 15 на 16 квітня, внаслідок масованого ракетного обстрілу Снігурівки Миколаївської області загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.

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