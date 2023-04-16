Нехватку ракет россияне компенсируют переделанными С-300, артобстрелами и авиабомбами - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Российские оккупанты пытаются компенсировать нехватку ракет переработанными зенитно-ракетными системами С-300, артиллерийскими обстрелами и управляемыми авиационными бомбами. Об этом рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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Пресс-секретарь сообщила, что ситуация на Юге "критически не изменилась", в частности этой ночью оккупанты совершили ракетную атаку на Николаевскую область.
"Это была ракетная атака, но ракеты уже деформированы немножко и перепрофилированы, это С-300, которыми враг любил терроризировать Николаевскую область. Этой ночью снова напомнил о себе таким образом", - сказала она.
Гуменюк добавила, что эти ракеты сложны для обнаружения, их также "невозможно" сбивать украинскими системами ПВО. Она подчеркнула, что "терроризм" не только вдоль линии фронта, но и по тыловым районам "вполне вероятен", не исключено применение ракет по дальним регионам Украины.
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"В корабельной группировке сейчас находятся два подводных ракетоносителя, которые снаряжены 8 "калибрами". Очевидную нехватку ракет враг пытается компенсировать сейчас вот этими переделанными С-300, артиллерийскими обстрелами прифронтовых территорий и использование тактической авиации, снаряженной управляемыми авиационными бомбами", - подытожила она.
Напомним
В пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, в результате массированного ракетного обстрела Снигиревки Николаевской области погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.