БПП збереться на засідання фракції перед позачерговою сесією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Фракція БПП у Верховній Раді збереться на засідання для визначення позиції, щодо питань, які будуть винесені на порядок денний позачергового засідання парламенту. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Олександр Черненко.
“У нас о 11:00 буде фракція там буде прийняте рішення”, — сказав Черненко.
Також, Черненко зазначив, що за повноцінну виборчу реформу та проти мажоритарної виборча система та за відкриті списки.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій видав розпорядження “Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України” 22 травня 2019 року о 12:00.
Як повідомляв УНН, у змінах до чинного закону “Про вибори народних депутатів України”, питання про що пропонується розглянути на скликаному на сьогодні позачерговому засіданні Верховної Ради і що мали підготовити впродовж ночі, пропонується пропорційна система з закритими списками та зниження прохідного бар’єру до 3%.
Станом на 10.20 законопроекти, які пропонується розглянути, не опубліковані на сайті парламенту.