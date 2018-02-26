БПП підтримає кандидату Смолія на пост голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Парламентська фракція “Блок Петра Порошенка” прийняла рішення підтримати в.о. голови НБУ Якова Смолія на пост голови Нацбанку України. Про це після засідання фракції БПП заявив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Хочу вам офіційно повідомити від імені фракції ББП про те, що ми прийняли рішення підтримати кандидатуру Якова Смолія на посаду голови НБУ. Ми ставили йому питання, нас задовольнили відповіді, які ми почули, і є конкретна програма дій”, — повідомив Гончаенко.
Як повідомляв УНН, виконуючий обов’язки голови НБУ Яків Смолій приїхав на засідання парламентської фракції Блок Петра Порошенка.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подав у Верховну Раду проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України.
Додамо, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017 року і подала її Президенту.
Очікується, що в четвер, 1 березня, Верховна Рада України може заслухати звіт дійсного голови Національного банку України Гонтаревої.