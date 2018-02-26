БПП поддержит кандидата Смолия на пост главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" приняла решение поддержать и.о. председателя НБУ Якова Смолия на пост главы Нацбанка Украины. Об этом после заседания фракции БПП заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.
"Хочу вам официально сообщить от имени фракции ББП о том, что мы приняли решение поддержать кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ. Мы задавали ему вопросы, нас удовлетворили ответы, которые мы услышали, и конкретная программа действий", - сообщил Гончаенко.
Как сообщал УНН, исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий приехал на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления о освобождении Валерии Гонтаревой от должности главы Национального банка Украины.
Добавим, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года и подала ее Президенту.
Ожидается, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины Гонтаревой.