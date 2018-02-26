БПП поддержит кандидата Смолия на пост главы НБУ

"Хочу вам официально сообщить от имени фракции ББП о том, что мы приняли решение поддержать кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ. Мы задавали ему вопросы, нас удовлетворили ответы, которые мы услышали, и конкретная программа действий", - сообщил Гончаенко.

Как сообщал УНН, исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий приехал на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления о освобождении Валерии Гонтаревой от должности главы Национального банка Украины.

Добавим, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года и подала ее Президенту.

Ожидается, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины Гонтаревой.