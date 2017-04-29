Бойову гранату біля житлових будинків знайшли у Хмельницькому

“На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. У сміттєвому баку виявлено металевий предмет схожий на бойову гранату. В смітнику знаходився і запал”- повідомили у поліції.

Наразі гранату вилучено на експертизу. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 28 квітня чоловік підірвався на гранаті в Миколаєві.