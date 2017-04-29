Бойову гранату біля житлових будинків знайшли у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. Близько 12:30 на пульт “102” надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому баку, на вул.Зарічанська, людина виявила предмет схожий на гранату. Про це кореспонденту УНН повідомив речник УПП м.Хмельницький Роман Мартинюк.
“На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки. У сміттєвому баку виявлено металевий предмет схожий на бойову гранату. В смітнику знаходився і запал”- повідомили у поліції.
Наразі гранату вилучено на експертизу. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, 28 квітня чоловік підірвався на гранаті в Миколаєві.