Боевую гранату возле жилых домов нашли в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 апреля. УНН. Около 12:30 на пульт “102” поступило сообщение о том, что в мусорном баке, на вул.Заричанський, человек обнаружил предмет похожий на гранату. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь УПП г.Хмельницкий Роман Мартынюк.
“На место происшествия выехал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. В мусорном баке обнаружен металлический предмет, похожий на боевую гранату. Там же находился и запал ”, - сообщили в полиции.
Сейчас гранату изъято на экспертизу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 28 апреля мужчина подорвался на гранате в Николаеве .