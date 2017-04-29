Боевую гранату возле жилых домов нашли в Хмельницком

“На место происшествия выехал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. В мусорном баке обнаружен металлический предмет, похожий на боевую гранату. Там же находился и запал ”, - сообщили в полиции.

Сейчас гранату изъято на экспертизу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 апреля мужчина подорвался на гранате в Николаеве .