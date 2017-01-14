Бойовий винищувач розбився в Таїланді під час авіашоу для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Винищувач королівських ВПС Таїланду розбився під час авіашоу на святкування національного Дня дітей, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Інцидент стався в 09:27 за місцевим часом (05:27 мск) в місті Хат’яй південній провінції Сонгкхла.
Під час виконання фігури вищого пілотажу одна з машин впала на злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту і вибухнула.
Повітряна гавань була закрита, глядачі евакуйовані. Створено комітет з розслідування НП.
Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча висловив співчуття родині загиблого льотчика.
Влада розраховує, що аеропорт відновить свою роботу в найближчі години.
День дітей в Таїланді традиційно відзначають у другу суботу січня. В цьому році в честь свята було організовано авіашоу за участю бойових винищувачів.