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Бойовий винищувач розбився в Таїланді під час авіашоу для дітей

Бойовий винищувач розбився в Таїланді під час авіашоу для дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Винищувач королівських ВПС Таїланду розбився під час авіашоу на святкування національного Дня дітей, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Інцидент стався в 09:27 за місцевим часом (05:27 мск) в місті Хат’яй південній провінції Сонгкхла.

Під час виконання фігури вищого пілотажу одна з машин впала на злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту і вибухнула.

Повітряна гавань була закрита, глядачі евакуйовані. Створено комітет з розслідування НП.

Прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча висловив співчуття родині загиблого льотчика.

Влада розраховує, що аеропорт відновить свою роботу в найближчі години.

День дітей в Таїланді традиційно відзначають у другу суботу січня. В цьому році в честь свята було організовано авіашоу за участю бойових винищувачів.

 

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