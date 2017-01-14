Боевой истребитель разбился в Таиланде во время авиашоу для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Истребитель королевских ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (5:27 мск) в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла.
Во время выполнения фигуры высшего пилотажа одна из машин упала на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и взорвалась.
Воздушная гавань была закрыта, зрители эвакуированы. Создан комитет по расследованию ЧП.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.
Власти рассчитывают, что аэропорт возобновит свою работу в ближайшие часы.
День детей в Таиланде традиционно отмечают во вторую субботу января. В этом году в честь праздника было организовано авиашоу с участием боевых истребителей.