Бойовику "ЛНР" загрожує 15 років ув'язнення

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно бойовика терористичної організації “ЛНР”. Про  це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

"Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянина України, який наразі бере участь у діяльності терористичної організації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поплічник терористів, у 2014 році добровільно вступив до так званого “першого окремого полку ім. М. Платова козачої гвардії” та брав участь у бойових діях у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Первомайськ та Кадіївка. Наразі бойовик бере активну участь у діяльності, направленої на перешкоджання проведенню АТО підрозділами Збройних Сил України.

Оскільки вказана особа переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, трьох "прокурорів ЛНР" судитимуть за співпрацю з терористами.

Українські Національні Новини

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