Боевику "ЛНР" грозит 15 лет тюрьмы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42494 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102842 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157601 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116975 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116854 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112770 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104440 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107113 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103603 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Боевику "ЛНР" грозит 15 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Прокуратурой Луганской области направлено в суд обвинительный акт в отношении боевика террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

"Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который сейчас участвует в деятельности террористической организации, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что подельник террористов в 2014 году добровольно вступил в так называемый "первый отдельный полк им. М. Платова казачьей гвардии" и участвовал в боевых действиях в городах Северодонецк, Рубежное, Первомайск и Кадиевка. Сейчас боевик активно участвует в деятельности, направленной на препятствование проведению АТО подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия на временно оккупированной территории Луганской области, его объявили в розыск и, на основании постановления следственного судьи, осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, трех "прокуроров ЛНР" будут судить за сотрудничество с террористами.

Украинские Национальные Новости

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