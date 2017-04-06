Боевику "ЛНР" грозит 15 лет тюрьмы

"Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который сейчас участвует в деятельности террористической организации, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что подельник террористов в 2014 году добровольно вступил в так называемый "первый отдельный полк им. М. Платова казачьей гвардии" и участвовал в боевых действиях в городах Северодонецк, Рубежное, Первомайск и Кадиевка. Сейчас боевик активно участвует в деятельности, направленной на препятствование проведению АТО подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия на временно оккупированной территории Луганской области, его объявили в розыск и, на основании постановления следственного судьи, осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Справка: санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, трех "прокуроров ЛНР" будут судить за сотрудничество с террористами.