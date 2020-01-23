Бойовику "ЛНР" повідомили про підозру за артобстріл Щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прокурор Офісу Генерального прокурора повідомив про підозру керівнику артилерійського підрозділу "2-ї Окремої гвардійської мотострілецької бригади 2 армійського корпусу "Народної міліції" "ЛНР" за артилерійський обстріл міста Щастя. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Його підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній), ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України", - сказано у повідомленні.
Так, за даними слідства, вказаний громадянин України 30 серпня 2016 року, перебуваючи на території селища Весела Гора Луганської області, діючи умисно, спільно із іншими учасникам терористичної організації "ЛНР" та представниками ЗС РФ здійснив артилерійські обстріли цивільної інфраструктури та цивільного населення міста Щастя Луганської області.
В результаті зазначених дій загинула 1 цивільна особа, зруйновано і пошкоджено 23 нерухомі об’єкти цивільної інфраструктури та 5 транспортних засобів.
Нагадаємо, на Донеччині суд відправив до СІЗО бойовика "ДНР", який охороняв залишки збитого літака МН17.