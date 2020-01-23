Боевику "ЛНР" сообщили о подозрении за артобстрел Счастья
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Прокурор Офиса Генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю артиллерийского подразделения "2-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2 армейского корпуса "Народной милиции" "ЛНР" за артиллерийский обстрел города Счастье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч.2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины", - сказано в сообщении.
Так, по данным следствия, указанный гражданин Украины 30 августа 2016 года, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими участникам террористической организации "ЛНР" и представителями ВС РФ осуществил артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданского населения города Счастье Луганской области.
В результате указанных действий погибло 1 гражданское лицо, разрушено и повреждено 23 неподвижных объекта гражданской инфраструктуры и 5 транспортных средств.
Напомним, в Донецкой области суд отправил в СИЗО боевика "ДНР", который охранял остатки сбитого самолета МН17.