Бойовики зробили 10 спроб штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки - СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За дві з половиною доби зафіксовано десять спроб штурму, аби зайняти позиції Збройних сил України у районі Авдіївки, зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по українських позиціях. Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, генерал-майор Анатолій Петренко, коментуючи ситуацію в Авдіївці, передає УНН з посиланням на прес-службу МОУ.
"Третій день поспіль залишається складною обстановка навколо населеного пункту Авдіївка. Починаючи з ранку 29 січня незаконними збройними формування ведуться активні штурмові дії позицій Збройних сил України, особливо навколо Донецької фільтрувальної станції, а також промислової зони", - сказав А.Петренко.
З його слів, "за дві з половиною доби зафіксовано десять штурмових дій з метою заволодіння позиціями Збройних сил України і покращення тактичного становища НЗФ ОРДО".
"Всі ці атаки ведуться із застосуванням незаконних видів озброєння, заборонених мінськими домовленостями. Застосовуються всі види артилерії, калібру 152 і 122 мм, реактивні системи залпового вогню, міномети 120 і 82 мм. В цілому за останні дві з половиною доби нами зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціях, а також по населеному пункту Авдіївка", - сказав А.Петренко.
Вказано, що за результатами таких агресивних дій є руйнування серед житлових кварталів, а також є поранені серед місцевого населення. Керівник української сторони СЦКК нагадав, що "вчора о 19:20 була перебита остання нитка живлення, що подавала електроенергію до Авдіївки, станом на цей час населений пункт залишається без електро-, водо- та теплопостачання".
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.