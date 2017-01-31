Бойовики зробили 10 спроб штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки - СЦКК

КИЇВ. 31 січня. УНН. За дві з половиною доби зафіксовано десять спроб штурму, аби зайняти позиції Збройних сил України у районі Авдіївки, зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по українських позиціях. Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, генерал-майор Анатолій Петренко, коментуючи ситуацію в Авдіївці, передає УНН з посиланням на прес-службу МОУ.