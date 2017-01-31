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Боевики совершили 10 попыток штурма позиций ВСУ в районе Авдеевки - ОЦКК

Боевики совершили 10 попыток штурма позиций ВСУ в районе Авдеевки - ОЦКК

Киев • УНН

 • 8789 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. За двое с половиной суток зафиксировано десять попыток штурма, чтобы занять позиции Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, зафиксировано 1578 боеприпасов, выпущенных по украинским позициям. Об этом сообщил руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон, генерал-майор Анатолий Петренко, комментируя ситуацию в Авдеевке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Третий день подряд остается сложной обстановка вокруг населенного пункта Авдеевка. Начиная с утра 29 января незаконными вооруженными формирования ведутся штурмовые действия позиций Вооруженных сил Украины, особенно вокруг Донецкой фильтровальной станции, а также промышленной зоны", - сказал А. Петренко.

По его словам, "за два с половиной дня зафиксировано десять штурмовых действий с целью завладения позиции Вооруженных сил Украины и улучшения тактического положения НВФ ОРДО".

"Все эти атаки ведутся с применением незаконных видов вооружения, запрещенных минскими договоренностями. Применяются все виды артиллерии калибра 152 и 122 мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120 и 82 мм. В целом за последние два с половиной суток нами зафиксировано 1578 боеприпасов, которые были выпущены по позициям, а также по населенному пункту Авдеевка ", - сказал А. Петренко.

Указано, что   результатом таких агрессивных действий есть разрушение среди жилых кварталов, а также есть раненые среди местного населения. Руководитель украинской стороны ОЦКК напомнил, что "вчера в 19:20 была перебита последняя нить питания, что подавала электроэнергию в Авдеевку, по состоянию на данный момент населенный пункт остается без электро-, водо- и теплоснабжения".

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов" .

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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