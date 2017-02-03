Бойовики зранку обстрілювали околиці Авдіївки — ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Бойовики зранку обстрілювали позиції українських військових на околицях Авдіївки. Про це у коментарі УНН повідомив радник голови Донецької ВЦА Олесь Пограничний.
“Сьогодні зранку стріляли по позиціях українських міст на околицях Авдіївки”, — сказав О.Пограничний.
При цьому, за його словами, наразі бригади виїхали в місто для оцінки пошкоджень, які були нанесені внаслідок останнього обстрілу Авдіївки.
“Гуманітарна допомога надходить постійно від міжнародних організацій і від міст України... Будматеріали необхідні, про їх необхідність говорили після позавчорашнього обстрілу, вчорашній обстріл приніс потребу в нових матеріалах”, — додав О.Пограничний.
Разом з тим, за його даними, з Авдіївки евакуйовані усі важкохворі, які перебували у реанімації місцевої лікарні.
“Також перевезли усіх людей з особливими потребами, які сиділи вдома. Їх перевезли у Святогірськ, Словянськ та інші міста”, — сказав О.Пограничний.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.