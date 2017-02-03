Боевики утром обстреливали окраины Авдеевки - ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Боевики утром обстреливали позиции украинских военных в окрестностях Авдеевки. Об этом в комментарии УНН сообщил советник главы Донецкой ВГА Олесь Пограничный.
"Сегодня утром стреляли по позициям украинских военных в окрестностях Авдеевки", - сказал О.Пограничный.
При этом, по его словам, бригады выехали в город для оценки повреждений, которые были нанесены в результате последнего обстрела Авдеевки.
"Гуманитарная помощь поступает постоянно от международных организаций и от городов Украины... Стройматериалы необходимы, об их необходимости говорили после позавчерашнего обстрела, вчерашний обстрел принес потребность в новых материалах", - добавил О.Пограничный.
Вместе с тем, по его данным, из Авдеевки эвакуированы все тяжелобольные, которые находились в реанимации местной больницы.
"Также перевезли всех людей с особыми потребностями, которые сидели дома. Их перевезли в Святогорск, Славянск и другие города", - сказал О.Пограничный.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации вызвало обеспокоенность в ЕС, США, Великобритании, Канаде, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала премирье в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.