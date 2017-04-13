Бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”

“Вогонь російські найманці відкрили о 21:25 із гранатомету та міномету в напрямку контрольного посту „Мар’їнка“. Обстріл вівся з боку тимчасово непідконтрольного населеного пункту Олександрівка”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих серед цивільних громадян та персоналу Держприкордонслужби немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Як повідомляв УНН, 31 березня бойовики обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”.