Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

“Огонь российские наемники открыли в 21:25 с гранатомета и миномета в направлении контрольного поста „Марьинка“. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

Как сообщал УНН, 31 марта боевики обстреляли контрольный пост “Марьинка”.