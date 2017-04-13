Боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора "Донецк-Курахово" на линии разграничения в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
“Огонь российские наемники открыли в 21:25 с гранатомета и миномета в направлении контрольного поста „Марьинка“. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Как сообщал УНН, 31 марта боевики обстреляли контрольный пост “Марьинка”.