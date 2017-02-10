Бойовики зізналися в ліквідації "Гіві", тому що хочуть політично знищити Захарченка - нардеп

“Вони вирішили про це розповісти, тому що вони хочуть знищити зараз політично й Захарченка, бо вони вважають відповідальним за смерть їхніх колег по терористичному угрупованню є не тільки „Гіві“, але й Захарченка, який знав, що там буде, знав, що українці там добре підготовлені, але послав на вірну смерть цих терористів”, — заявив О.Медуниця.

Як повідомляв УНН, Відповідальність за вбивство командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих, відомого як “Гіві”, взяли на себе його спільники.