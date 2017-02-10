Боевики признались в ликвидации "Гиви", потому что хотят политически уничтожить Захарченко - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Боевики признались в ликвидации "Гиви", потому что хотят политически уничтожить главаря "ДНР" Захарченко. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от "Народного фронта" Олег Медуница, передает УНН.
"Они решили об этом рассказать, потому что они хотят уничтожить сейчас политически Захарченко, потому что они считают ответственным за смерть их коллег по террористической группировке не только" Гиви ", но и Захарченко, который знал, что там будет, знал, что украинцы там хорошо подготовлены, но послал на верную смерть этих террористов ", - заявил О.Медуниця.
Как сообщал УНН, ответственность за убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых , известного как "Гиви", взяли на себя его сообщники.