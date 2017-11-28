Бойовики зірвали візит представників СММ ОБСЄ та ООН у Травневе і Гладосове

“На Луганському напрямку епіцентром збройних провокацій з боку ворога стала Світлодарська дуга. Обстрілюючи ще з ранку підступи до оборонних укріплень українських захисників з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому”, — повідомили в штабі.

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У цьому районі російські окупаційні війська також випустили 30 мін калібру 120-мм по позиціях ЗСУ біля Луганського і Лозового, а з озброєння БМП завдали удару по позиціям оборонців Світлодарська. Крім того, з протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював підступи до Оріхового, а зі стрілецької зброї — до Щастя.

“Ці збройні провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах світового співтовариста”, — підкреслили в штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку минулої доби бойовики з гранатометів вели вогонь по позиціях українських сил неподалік Верхньоторецького і Водяного, а з легкого піхотного озброєння порушували перемир’я поблизу Авдіївки і Красногорівки.

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Загалом, за інформацією прес-центра штабу АТО, від опівночі, російсько-окупаційні війська 12 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь.