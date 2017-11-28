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Боевики сорвали визит представителей СММ ОБСЕ и ООН в Майское и Гладосово

Боевики сорвали визит представителей СММ ОБСЕ и ООН в Майское и Гладосово

Киев  •  УНН

 • 14064 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей миссии ООН в поселки Майского и Гладосово, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении эпицентром вооруженных провокаций со стороны врага стала Светлодарска дуга. Обстреливая еще с утра подступы к оборонительным укреплениям украинских защитников из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП между населенными пунктами Зайцево и Гладосово незаконные вооруженные формирования сорвали визит наблюдателей СММ ОБСЕ и представителей миссии ООН, которые планировали провести мониторинг гуманитарной ситуации в Майском и Гладосово" , - сообщили в штабе.

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В этом районе российские оккупационные войска также выпустили 30 мин калибра 120-мм по позициям ВСУ возле Луганского и Лозового, а из вооружения БМП нанесли удар по позициям защитников Светлодарска. Кроме того, с противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал подступы к Орехового, а из стрелкового оружия - к Счастью.

"Эти вооруженные провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины в глазах мирового сообщества", - подчеркнули в штабе.

Отмечается, что на Донецком направлении за прошедшие сутки боевики из гранатометов вели огонь по позициям украинских сил неподалеку Верхнеторецкого и Водяного, а из легкого пехотного вооружения нарушали перемирие вблизи Авдеевки и Красногоровки.

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Всего, по информации пресс-центра штаба АТО, от полуночи, российско-оккупационные войска 12 раз нарушили перемирие. В случае необходимости украинские военнослужащие давали агрессору адекватный ответ.

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