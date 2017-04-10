Бойовики здійснили вісім обстрілів на луганському напрямку

“Станично-Луганський район. Вчора ввечері противник двічі обстріляв наші позиції біля райцентру. Важке озброєння при цьому не застосовувалося, але нахабні дії окупантів вкотре унеможливлюють розведення сил і засобів у цьому районі. Новоайдарський район. Між 10 та 12 годиною ворог здійснив 3 обстріли українських позицій у Кримському та Новотошківському. В інших місцях було спокійно”, — повідомив він.

Також було зазначено, що у Попаснянському районі бойові дії велися ввечері та бойовики почергово обстріляли три українських опорних пункти. Один із обстрілів був мінометним.

Всього за минулу добу, за даними Міноборони, на луганському напрямку сталося 8 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби, з 9 на 10 квітня, в зоні АТО двоє військовослужбовців отримали поранення.