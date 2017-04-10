Боевики совершили восемь обстрелов на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. За минувшие сутки на луганском направлении произошло восемь вражеских обстрелов. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Станично-Луганский район. Вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции у райцентра. Тяжелое вооружение при этом не применялось, но наглые действия оккупантов в который раз делают невозможным разведение сил и средств в этом районе. Новоайдарский район. Между 10:00 и 12:00 враг совершил 3 обстрела украинских позиций в Крымском и Новотошковском. В других местах было спокойно", - сообщил он.
Также было отмечено, что в Попаснянском районе боевые действия велись вечером и боевики поочередно обстреляли три украинских опорных пункта. Один из обстрелов был минометным.
Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.
Напомним, за минувшие сутки, с 9 на 10 апреля, в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения.