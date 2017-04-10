Боевики совершили восемь обстрелов на луганском направлении

"Станично-Луганский район. Вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции у райцентра. Тяжелое вооружение при этом не применялось, но наглые действия оккупантов в который раз делают невозможным разведение сил и средств в этом районе. Новоайдарский район. Между 10:00 и 12:00 враг совершил 3 обстрела украинских позиций в Крымском и Новотошковском. В других местах было спокойно", - сообщил он.

Также было отмечено, что в Попаснянском районе боевые действия велись вечером и боевики поочередно обстреляли три украинских опорных пункта. Один из обстрелов был минометным.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки, с 9 на 10 апреля, в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения.