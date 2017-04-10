Боевики совершили восемь обстрелов на луганском направлении

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42465 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102834 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157580 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116967 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116851 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112770 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104440 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107113 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103603 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153897 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики совершили восемь обстрелов на луганском направлении

Боевики совершили восемь обстрелов на луганском направлении

Киев  •  УНН

 • 6160 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За минувшие сутки на луганском направлении произошло восемь вражеских обстрелов. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Станично-Луганский район. Вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции у райцентра. Тяжелое вооружение при этом не применялось, но наглые действия оккупантов в который раз делают невозможным разведение сил и средств в этом районе. Новоайдарский район. Между 10:00 и 12:00 враг совершил 3 обстрела украинских позиций в Крымском и Новотошковском. В других местах было спокойно", - сообщил он.

Также было отмечено, что в Попаснянском районе боевые действия велись вечером и боевики поочередно обстреляли три украинских опорных пункта. Один из обстрелов был минометным.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, на луганском направлении произошло 8 вражеских обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки, с 9 на 10 апреля, в зоне АТО двое военнослужащих получили ранения.

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