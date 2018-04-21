Бойовики здійснили 31 обстріл сил АТО, поранені двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Від початку доби окупанти здійснили 31 обстріл позицій сил АТО застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю, двое українських захисників отримали поранення. Про це повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Зокрема на Донецькому напрямку із 120 мм мінометів й озброєння танків бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю — в районі Авдіївки, Гнутового, Водяного та Невельського, великокаліберні кулемети — неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко і Талаківки. Крім цього, під Павлополем і Талаківкою агресор застосував БМП, стрілецьку зброю — поблизу Красногорівки, Лебединського та Шахти “Бутівка”, а по захисниках Павлополя і Новотроїцького — вівся снайперський вогонь.
На Луганському напрямку заборонені 120 мм міномети ворог застосував по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили наші укріплення в районі Кримського, з гранатометів — неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — під Новоселівкою.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення. Ще один наш воїн — отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу.
Як повідомляв УНН, вчора, 20 квітня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один український військовий, ще одного було поранено.