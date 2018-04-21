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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики совершили 31 обстрел сил АТО, ранены двое военных

Киев • УНН

 • 7839 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. С начала суток оккупанты провели 31 обстрел позиций сил АТО применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, двое украинских защитников получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики совершили 31 обстрел сил АТО, ранены двое военных

В частности, на Донецком направлении из 120 мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли наши опорные пункты в районе Павлополь и Пищевика. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Авдеевки, Гнутово, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко и Талаковки. Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой агрессор применил БМП, стрелковое оружие - вблизи Красногоровки, Лебединского и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении запрещеные 120 мм минометы враг применил по украинским позициям вблизи Новоалександровки, Катериновки и зайцев. С минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Новоселовки, Луганского, Новгородского и зайцев. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Крымского, из гранатометов - неподалеку Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. Еще один наш воин - получил боевое травмирование. Пострадавшие военнослужащие доставлены в лечебные учреждения и им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал УНН, вчера, 20 апреля, в результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен.

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