Боевики совершили 31 обстрел сил АТО, ранены двое военных

В частности, на Донецком направлении из 120 мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли наши опорные пункты в районе Павлополь и Пищевика. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Авдеевки, Гнутово, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко и Талаковки. Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой агрессор применил БМП, стрелковое оружие - вблизи Красногоровки, Лебединского и Шахты "Бутовка", а по защитникам Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении запрещеные 120 мм минометы враг применил по украинским позициям вблизи Новоалександровки, Катериновки и зайцев. С минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Новоселовки, Луганского, Новгородского и зайцев. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Крымского, из гранатометов - неподалеку Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. Еще один наш воин - получил боевое травмирование. Пострадавшие военнослужащие доставлены в лечебные учреждения и им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал УНН, вчера, 20 апреля, в результате вражеских обстрелов в Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен.