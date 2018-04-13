Бойовики здійснили 20 обстрілів на Донбасі: із БМП били по Троїцькому, з мінометів - по Кримському
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 20 обстрілів українських опорних пунктів, застосовуючи заборонену мінськими угодами зброю, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.
"...на луганському напрямку із 120 та 82 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по наших укріпленнях під Троїцьким. Також міномети калібру 82 мм ворог застосував в районі Кримського, а великокаліберні кулемети – поблизу Світлодарська", - йдеться у повідомленні.
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У прес-центрі також відзначили, що на донецькому напрямку з 82 мм мінометів обстріляні захисники Опитного та Кам’янки. Крім цього, з гранатометів вогонь вівся по наших укріпленнях поблизу Водяного, Авдіївки, Кам’янки, Лебединського та Богданівки, з великокаліберних кулеметів – неподалік Павлополя, Невельського і Мар’їнки, а з озброєння БМП – в районі Богданівки. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонці Кам’янки, Лебединського та Павлополя, а по захисниках Авдіївки – вівся снайперський вогонь.
"Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав", - зазначили у прес-центрі.
Нагадаємо, за минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, один - отримав поранення.