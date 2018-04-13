Боевики совершили 20 обстрелов на Донбассе: с БМП били по Троицкому, из минометов - по Крымскому

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска совершили 20 обстрелов украинских опорных пунктов, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие, передает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.

"... на луганском направлении с 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по нашим укреплениям под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре также отметили, что на донецком направлении с 82 мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по нашим укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Павлополя, Невельского и Марьинки, а из вооружения БМП - в районе Богдановки. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Лебединского и Павлополя, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь.

"В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал", - отметили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, один - получил ранения.

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