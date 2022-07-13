Бойовики заявили, що Північна Корея нібито "визнала" "днр"

Цитата

"Корейська Народно-Демократична Республіка сьогодні визнала донецьку народну республіку", - написав пушилін.

Додамо

Напередодні в так званому "мзс" бойовиків повідомили, що чекають від Північної Кореї "якихсь рішень у цьому напрямі".

У МЗС України дані повідомлення перевіряють.

Нагадаємо

Наприкінці минулого місяця російські ЗМІ повідомляли про те, що Сирія на офіційному рівні начебто визнала незалежність так званих "днр" і "лнр".

Пізніше інформація підтвердилася.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією у відповідь на визнання країною псевдореспублік.

росія "визнала" "днр" і "лнр" 21 лютого, а 24 лютого напала на Україну, за однією з версій московського режиму, для "захисту" псевдореспублік.