Бойовики застрелили двох співробітників саудівської служби безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Бойовики застрелили двох співробітників саудівських служби безпеки в місті Даммам на сході Саудівської Аравії у вівторок, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними місцевого телеканалу, місце події на житловій вулиці оточили поліцейські автомобілі з мигалками.
"Двоє співробітників безпеки були вбиті... Троє невідомих бойовиків відкрили вогонь по двох співробітниках безпеки, коли вони поверталися з роботи в Даммам", - повідомив телеканал, додавши, що співробітники були у приватному автомобілі.
Двоє інших поліцейських були вбиті в місті у вересні.
Східна провінція населена великою кількістю мусульман-шиїтів, які становлять меншість в консервативному королівстві сунітів.