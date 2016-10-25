Боевики застрелили двух сотрудников саудовской службы безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Боевики застрелили двух сотрудников саудовской службы безопасности в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии во вторник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным местного телеканала, место происшествия на жилой улице окружили полицейские автомобили с мигалками.
"Двое сотрудников безопасности были убиты ... Трое неизвестных боевиков открыли огонь по двум сотрудникам безопасности, когда они возвращались с работы в Даммам", - сообщил телеканал, добавив, что сотрудники были в частном автомобиле.
Двое других полицейских были убиты в городе в сентябре.
Восточная провинция населена большим количеством мусульман-шиитов, которые составляют меньшинство в консервативном королевстве суннитов.