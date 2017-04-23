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Бойовики застосували 120-міліметрові міномети на Донеччині - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. На донецькому напрямку в районі Троїцького бойовики обстрілювали позиції сил АТО з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“На донецькому напрямку, позиції у районі Троїцького ворог обстріляв з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч Авдіївки ворог вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82-мм противник гатив по позиціях поблизу Луганського. Захисників Невельського та Троїцького ворог обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а оборонців Пісків та шахти “Бутівка” — з гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях поруч Зайцевого противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Авдіївки діяли ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на Приморському напрямку, по оборонцях Водяного, Гнутового та Павлополя противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Водяного активізувалися ворожі снайпери.

“На Луганському напрямку, з 82-міліметрових мінометів та кулеметів великого калібру ворог обстріляв опорні пункти біля Новозванівки. По позиціях поруч населеного пункту Новоолександрівка вів вогонь з озброєння БТР та гранатометів”, — додали в штабі.

Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні АТО загинув один український військовий, двоє поранено.

Українські Національні Новини

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