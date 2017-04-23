Боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области - штаб

"На донецком направлении, позиции в районе Троицкого враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом Авдеевки враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С минометов калибра 82-мм противник бил по позициям вблизи Луганского. Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям рядом Зайцев противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Приморском направлении, по защитникам Водяного, Гнутово и Павлополь противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

"На Луганском направлении, с 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра враг обстрелял опорные пункты у Новозвановка. По позициям рядом населенного пункта Новоалександровка вел огонь из вооружения БТР и гранатометов", - добавили в штабе.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне АТО погиб один украинский военный, двое ранены .