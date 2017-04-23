Боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 16345 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 76580 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139041 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110515 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112501 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109895 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102260 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106391 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103071 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149491 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области - штаб

Боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области - штаб

Киев  •  УНН

 • 7996 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На донецком направлении в районе Троицкого боевики обстреливали позиции сил АТО из минометов калибра 120-мм и 82-мм, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На донецком направлении, позиции в районе Троицкого враг обстрелял из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом Авдеевки враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С минометов калибра 82-мм противник бил по позициям вблизи Луганского. Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты "Бутовка" - из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям рядом Зайцев противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Приморском направлении, по защитникам Водяного, Гнутово и Павлополь противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

"На Луганском направлении, с 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра враг обстрелял опорные пункты у Новозвановка. По позициям рядом населенного пункта Новоалександровка вел огонь из вооружения БТР и гранатометов", - добавили в штабе.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне АТО погиб один украинский военный, двое ранены .

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