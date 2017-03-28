Бойовики застосували 120-міліметрові міномети на Донеччині — штаб

“На донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм ворог гатив по позиціях поряд з Авдіївкою, Троїцьким та Луганським. Захисників Авдіївки, Опитного, Троїцького накривали вогнем мінометів калібру 82 мм. Опорні пункти поблизу Луганського ворог обстрілював з озброєння БМП, а по захисниках Пісків, Луганського та Троїцького бив з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, — зазначили в штабі.

На Луганщині неспокійно було поблизу Новозванівки, по захисниках якої ворог бив з міномету калібру 82 мм та поряд з Новоолександрівкою, яку накривав вогнем гранатометів різних систем.

Як повідомляв УНН, за даними штабу АТО 28 березня двоє українських військових отримали поранення.