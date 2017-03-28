Боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области — штаб

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103086 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118518 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177499 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124628 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106478 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107518 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Боевики в течение суток сегодня активно использовали крупнокалиберные вооружения, в частности, минометами 120 мм калибра были обстреляны позиции ВСУ рядом с Авдеевкой, Троиицким и Луганским, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

“На донецком направлении из минометов калибра 120 мм враг бил по позициям рядом с Авдеевкой, Троицким и Луганским. Защитников Авдеевки, Опытного, Троицкого накрывали огнем минометов калибра 82 мм. Опорные пункты вблизи Луганского враг обстреливал из вооружения БМП, а по защитникам Песков, Луганского и Троицкого бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов”, — отметили в штабе.

В Луганской области неспокойно было поблизости Новозвановки, по защитниках которой враг бил с миномета калибра 82 мм и рядом с Новоалександровкой, которую накрывали огнем гранатометов различных систем.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 28 марта двое украинских военных получили ранения.

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