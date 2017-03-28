Боевики применили 120-миллиметровые минометы в Донецкой области — штаб

“На донецком направлении из минометов калибра 120 мм враг бил по позициям рядом с Авдеевкой, Троицким и Луганским. Защитников Авдеевки, Опытного, Троицкого накрывали огнем минометов калибра 82 мм. Опорные пункты вблизи Луганского враг обстреливал из вооружения БМП, а по защитникам Песков, Луганского и Троицкого бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов”, — отметили в штабе.

В Луганской области неспокойно было поблизости Новозвановки, по защитниках которой враг бил с миномета калибра 82 мм и рядом с Новоалександровкой, которую накрывали огнем гранатометов различных систем.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО 28 марта двое украинских военных получили ранения.