Бойовики зашкодили місії ОБСЄ перевірити факт загибелі працівників швидкої на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ цього тижня не вдалось підтвердити факт загибелі трьох осіб у непідконтрольному урядові районі на півдні Донецької області через відмову збройних формувань надати СММ доступ до району. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
“За повідомленнями у ЗМІ, цього тижня загинуло троє осіб у непідконтрольному урядові районі на півдні Донецької області. Ми в СММ встановлюємо факти, оскільки факти мають значення... Нам не вдалось встановити факти стосовно ймовірного інциденту, ми не змогли перевірити, чи загинули ще троє осіб, їхнє життя безглуздо відібрали. Двоє медиків та, очевидно, водій швидкої більше ніколи не зможуть нікого врятувати, тому що хтось позбавив їх життя. Ми не можемо цього зробити, тому що зазвичай збройні формування відмовляються надавати нам доступ до цього району”, — сказав Хуг.
За його словами, наданий СММ обмежений доступ не приніс жодних результатів в інформативному плані.
“І зараз стосовно цього ймовірного інциденту ми чуємо більше виправдань, більше взаємних обвинувачень і більше перекидань відповідальності на інших”, — додав він.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ підтвердили загибель двох дітей від міни поблизу Горлівки.