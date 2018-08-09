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Боевики не дали миссии ОБСЕ проверить факт гибели работников скорой на Донбассе

Киев • УНН

 • 6338 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на этой неделе не удалось подтвердить факт гибели трех человек в неподконтрольном правительству районе на юге Донецкой области из-за отказа вооруженных формирований предоставить СММ доступ в район. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

Боевики не дали миссии ОБСЕ проверить факт гибели работников скорой на Донбассе

"По сообщениям в СМИ, на этой неделе погибло три человека в неподконтрольном правительству районе на юге Донецкой области. Мы в СММ устанавливаем факты, поскольку факты имеют значение... Нам не удалось установить факты относительно вероятного инцидента, мы не смогли проверить, погибли ли еще три человека, их жизни бессмысленно отобрали. Двое медиков и, очевидно, водитель скорой больше никогда не смогут никого спасти, потому что кто-то лишил их жизни. Мы не можем этого сделать, потому что обычно вооруженные формирования отказываются предоставлять нам доступ в этот район", - сказал Хуг.

По его словам, предоставленный СММ ограниченный доступ не принес никаких результатов в информативном плане.

"И сейчас по этому вероятному инциденту мы слышим больше оправданий, больше взаимных обвинений и болеьше перебрасывания ответственности на других", - добавил он.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ подтвердили гибель двух детей от мины возле Горловки.

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